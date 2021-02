La Juventus esce con una sconfitta dal Dragao contro il Porto, adesso dovrà effettuare una rimonta a Torino per qualificarsi ai quarti di Champions League. I portoghesi la spuntano per 2-1, dopo essere andati sul 2-0 ad inizio secondo tempo grazie alla rete di Moussa Marega. Sembrava destinata a finire così ma al minuto 82 è arrivato il gol di Chiesa che facilita le cose ai bianconeri per il match ritorno.