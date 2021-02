Champions, finisce il primo tempo al Dragao: Porto avanti sulla Juve

Si è appena concluso il primo tempo all’Estadio do Dragao tra Porto e Juventus in Champions League. I portoghesi sono in vantaggio per 1-0 dopo aver realizzato a 63′ secondi dal fischio d’inizio uno dei gol più veloci della competizione. Un retropassaggio sciagurato di Bentancur ha messo fuori causa Szczesny consentendo al numero 9 dei padroni di casa, Taremi, di sbloccare il punteggio. Porto che nel finale si è dovuto salvare con una gran parata del portiere Marchesin su una girata volante di Rabiot.