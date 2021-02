Bucchioni: “Napoli squadra europea! Vi dico le mie favorite per l’EL”

Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto Enzo Bucchioni. Il noto giornalista, si è soffermato sulla situazione delle squadra italiane impegnate in Europa.

Ecco, quanto dichiarato: “Per il Milan la partita con la Stella Rossa è una grande opportunità per riscattare il passo falso con lo Spezia. Una vittoria farebbe arrivare i rossoneri con fiducia al derby di domenica. L’Europa League è una competizione misteriosa ancor di più della Champions. La ripresa dopo tanti mesi nasconde grande insidie. Alla fine credo che passeranno tutte e tre le italiane: Milan, Napoli e Roma. Sono squadre che propongono una calcio europeo, non mi stupirei se una di queste tre la vincesse, ovvio ci sono tanti fattori in ballo e conta molto quanto interesse ci sia verso questa competizione.