Brutte notizie per l’Atalanta e per Gasperini. Infatti, in casa nerazzurra desta molta preoccupazione l’infortunio al metatarso di Hans Hateboer. Due sono i possibili risvolti: operazione e quindi stagione finita oppure se l’osso dovesse rinsaldarsi, il calciatore dovrebbe comunque star fermo ai box per diverso tempo. L’esterno olandese, dunque, salterà sicuramente il match contro il Napoli.