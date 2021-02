VIDEO – Gennaro Iezzo rivive la magica scalata dalla Serie C alla Serie A!

Sono passati ormai quasi 14 anni da quel magnifico 10 giugno 2007 quando, il Napoli di Edy Reja, tornava in Serie A assieme al Genoa. La meravigliosa festa con tifosi napoletani e genoani fusi insieme in un momento di pura euforia e la scalata che portò quel Napoli di De Laurentiis a tornare nella massima serie italiana, è stata raccontata da Gennaro Iezzo. Il video, pubblicato sui profili social ufficiali della SSC Napoli, vede l’ex portierone azzurro raccontare passo passo i più bei momenti della recente storia partenopea. Di seguito i video in questione: