TMW – I top e i flop nel Napoli per media voto: spunta una sorpresa tra i peggiori!

Dopo più di metà campionato, la redazione di tuttomercatoweb.com ha analizzato, squadra per squadra, i migliori e i peggiori calciatori, classificandoli per media voto. Sono stati selezionati dunque, per ogni team di Serie A, tre calciatori da inserire nei top ed altri tre nei flop. Per il Napoli di Gennaro Gattuso non potevano non esserci Lozano e Insigne tra i top, le due ali infatti sono al momento i capocannonieri della squadra partenopea in questa competizione. Le medie sono rispettivamente di 6.62 e 6.44 ed al terzo posto, non poteva non esserci Matteo Politano e la sua media in pagella del 6.28. Tante le insufficienze invece, tra cui spiccano i tre peggiori che sono: Mario Rui con 5.9, Fabian Ruiz 5.77 ed infine Giovanni Di Lorenzo con addirittura 5.74!