Sky, Capello: “Non avrei permesso ad Ibrahimovic di partecipare a Sanremo, vi spiego perchè”

Il noto opinionista ed ex allenatore, Fabio Capello, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sulla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic come ospite al festival di Sanremo. Queste le sue parole: “A mio avviso, per tutto il mese di febbraio, Ibra non può fare avanti e indietro da Milanello a Sanremo. Fossi stato un membro della società rossonera non avrei permesso allo svedese di partecipare ma anche il suo comportamento mi ha molto sorpreso. L’ex Inter ha voluto partecipare ad ogni costo, magari avrebbe potuto dimostrare più rispetto verso la società che, in ogni caso, gli paga lo stipendio“.