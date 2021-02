Prof. Portella: “Il Napoli ha saputo combattere il virus. Koulibaly e Ghoulam sono seguiti dall’ASL”

Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che si occupa dei tamponi in casa Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito alla situazione virus all’interno del club partenopeo.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha saputo gestire la situazione legata al coronavirus, lo staff medico sta facendo un ottimo lavoro. Inoltre, c’è da considerare il fatto che la maggior parte delle positività provengono dai ritiri con le rispettive nazionali. Koulibaly e Ghoulam adesso sono seguiti dall’ASL, adesso i due calciatori sono in quarantena e isolati come dei normali cittadini, non rientrano più nelle nostre competenze”.