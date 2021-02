Tante assenze per Gattuso, emergenza totale per l’ andata dei sedicesimi di finale di Europa League con il Napoli che proseguirà al ritmo di tre partite a settimana, otto assenti e scelte obbligate per il tecnico azzurro.

In porta Meret, grande protagonista contro la Juve che ha smaltito il leggero fastidio muscolare accusato contro i bianconeri, difesa a quattro riconfermata, a centrocampo un’ opzione dall’ inizio può essere quella di Fabian Ruiz che è guarito dal Covid-19 e ha giocato la parte finale della sfida contro i bianconeri di Pirlo. Gli altri quattro centrocampisti a disposizione sono Bakayoko, Zielinski, Elmas e Lobotka ed è probabile che questi ultimi due abbiano spazio dall’ inizio. In attacco Politano e Insigne sono i due esterni disponibili, punta centrale Osimhen che partita dopo partita sta tornando in condizione e Petagna.

Fonte: Il Mattino