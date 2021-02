Montervino: “C’è un aspetto di Napoli-Juve che mi ha fatto arrabbiare”

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma “Ne Parliamo Il Lunedì”, in onda su Canale 8. Il tema principale è stato la partita di campionato contro la Juventus, vinta con gol di Lorenzo Insigne: “Sto ancora godendo per la vittoria di sabato. Nonostante tutto, sono molto arrabbiato dopo la vittoria con la Juve. Dovevamo aspettare questa sfida per vedere una prestazione simile e con questa voglia? Vuol dire che manca maturità al gruppo. Io mi aspetto che il presidente chiami qualche altro allenatore se crede che la situazione non sia delle migliori. Tutti fanno in questo modo, nessun presidente si fida ciecamente del suo allenatore o del suo direttore sportivo”.