Notizia clamorosa per la Serie A: come riporta ANSA, la Lazio ed il suo presidente, Claudio Lotito, sono stati deferiti dal procuratore federale Giuseppe Chinè per violazione dei protocolli sanitari FIGC anti-Covid. Oltre il presidente biancoceleste, deferiti anche i medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia.