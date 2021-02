Juve, nessuna sanzione per Paratici e Nedved dopo le offese a Calvarese in Napoli-Juventus

Nessuna squalifica per Pavel Nedved e Fabio Paratici dopo quanto accaduto durante il match di campionato tra Napoli e Juve. Il giudice sportivo non ha emesso alcuna sanzione nei riguardi dei due dirigenti bianconeri, che in occasione della sfida del Diego Armando Maradona di sabato scorso hanno protestato in maniera veemente nei confronti del quarto uomo Calvarese. Un video, diventato subito virale sui social, riprende il ds della Vecchia Signora che dalla tribuna grida: “Vergogna Calvarese, vergognati! Ca… Come si fa a non ammonire, oh?”. Al suo fianco il vicepresidente Pavel Nedved, che replica: “Basta, ca…!”. Immagini che sono state catturate non dalle riprese ufficiali, ma probabilmente da un addetto ai lavori dello stadio, pertanto sarebbe stato necessario verificarne l’autenticità e la veridicità della prova audiovisiva. A distanza di qualche giorno ecco la decisione del giudice sportivo: niente squalifica per Paratici e Nedved.