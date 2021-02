La brusca frenata del Granada in Liga si spiega anche con il numero incredibile di infortuni, diretta conseguenza del tour de force a cui sono stati costretti l’ ex meteora romanista, Gonalons, e compagni, a partire dallo scorso settembre. Chiuso al 7º posto l’ ultimo campionato, gli andalusi sono dovuti passare per i preliminari della vecchia Coppa Uefa, vedendosi costretti al debutto stagionale, dopo una vacanza ridotta ai minimi termini, già il passato 17 settembre, giorno del poker agli albanesi del Teuta. Da allora ben 37 partite, che ora iniziano a farsi sentire. Basti dire che in Liga gli uomini di Diego Martinez sono passati dal 2º posto della 7ª giornata, all’ attuale 8º, con un trend decisamente al ribasso.

Ora è lotta contro il tempo per recuperare almeno qualche elemento, in vista della sfida del Nuevo Los Carmenes di dopodomani. Escluso in partenza Luis Suarez, che a causa di un problema muscolare sarà costretto ai box per almeno 8 settimane. Niente da fare, pertanto, neppure per il ritorno di Fuorigrotta, che rimarrà una chimera anche per i compagni Luis Milla e Quini, anche loro alle prese con malanni muscolari, oltre che per Neyder Lozano, che ha una lesione alla tibia. Seppur con minime speranze, invece, prosegue la lotta contro il tempo per recuperare almeno qualcuno tra Soldado (ischiotibiale), Angel Montoro (infiammazione al ginocchio) e German (adduttore).

Fonte: Corriere dello Sport