Gazzetta – Napoli, segnali di ripresa nonostante un aspetto: ecco quale

La Gazzetta dello Sport parla della situazione in casa Napoli, in particolare dei segnali emersi dopo la vittoria per 1-0 sulla Juventus.

Secondo il quotidiano, gli azzurri hanno evidenziato dei segnali di ripresa, nonostante sotto l’aspetto del gioco la squadra di Gattuso ancora non sia entusiasmante. Però, festeggiare contro la Juventus è stato giusto perché in una partita così servivano principalmente i tre punti.

La Gazzetta si sofferma anche sulla corsa alla Champions League: “Si può fare, è l’obiettivo stagionale ed è a soli due punti. C’è ancora da giocare la partita contro la Juventus e con quei tre punti Gattuso sarebbe al quarto posto. Ma è una partita apertissima”.