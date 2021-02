Arriva una clamorosa notizia dalla Russia: proprio un club russo sarebbe sulle tracce dell’ex capitano del Napoli Marek Hamsik.

Come riportato dall’emittente Match TV, la Lokomotiv Mosca vorrebbe ingaggiare il centrocampista slovacco a parametro zero dopo la sua esperienza in Cina con il Dalian. Ora resta da capire se il giocatore troverà un accordo e se il club cinese vorrà liberarlo con nove mesi d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista.