Corriere – Difficile giocare ogni tre giorni, il Napoli perde pezzi per infortuni muscolari: il motivo

Non c’è solo il coronavirus a dare filo da torcere alle squadre di calcio, le quali devono fare i conti anche con gli infortuni muscolari. La mole di partite da giocare è tanta, in più tutti questi incontri sono molto ravvicinati. Il Napoli ha perso e continua a perdere tanti pezzi, per fare qualche nome possiamo citare Koulibaly, Mertens, Lozano, Demme, Manolas ecc. La causa? Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il motivo di questo tipo di infortuni è lo scarso utilizzo del turnover. Giocare ogni tre giorni non deve essere una giustificazione, ogni club deve essere bravo ad adattarsi.