CdS: “Lozano eroe! Ma se fosse uscito prima? In certi casi serve freddezza e lungimiranza”

Gattuso è ormai da un po’ che fa i conti con un buon numero di calciatori indisponibili. Una buona parte di stagione, o meglio tutta (fino ad ora), vissuta con una rosa incompleta, ma la sfortuna non è terminata. La lista degli indisponibili ha continuato ad allungarsi sabato, contro la Juventus: prima Ospina, poi Lozano, e affaticamento per Meret e Insigne (questi ultimi due riusciranno ad esserci giovedì). Insomma, fra covid e infortuni l’elenco si è allungato ad otto indisponibili. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive riguardo la volontà di far restare Lozano in campo nel match di sabato contro i bianconeri nonostante l’infortunio:

“L’elenco degli indisponibili acclarati, nel frattempo, si allunga: otto in totale, quasi un’intera squadra con tanto di portiere e falso nueve. E dopo il Covid e gli infortuni traumatici, ora cominciano a fare capolino le inevitabili problematiche muscolari comuni a tutti i club: dovute all’incredibile serie ravvicinata di impegni e, probabilmente, anche alla scarsa propensione al turnover. Lozano, impiegato senza sosta da un mese e mezzo, è il simbolo della storia e forse anche del rammarico: chissà se lo stiramento sarebbe stato meno grave, se Gattuso lo avesse costretto a fermarsi negli ultimi cinque minuti della sfida con la Juve nonostante l’impossibilità di sostituirlo. Minuti che Hirving ha giocato zoppicando, letteralmente, fino a diventare l’eroe dei tifosi con un rinvio di destro (!) al limite dell’aria sottolineato da un urlo di dolore. Cuore straordinario, sì: ma in certi casi servirebbero anche freddezza e lungimiranza”.