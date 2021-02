Agente Davide Costanzo: “E’ pronto per la prima squadra. Ecco le sua caratteristiche principali”

Claudio Rabona, agente del giovane calciatore del Napoli Davide Costanzo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito.

“Se è pronto per giocare? Si, lo è. Da ottobre si allena regolarmente con la prima squadra. Le sue caratteristiche? Grande prestanza fisica, ma è anche agile. Da terzino è devastante ma può fare anche il centrale, come Di Lorenzo. Usa bene entrambi i piedi e può impostare da dietro. E’ pronto anche mentalmente. Contratto da professionista? Non c’è fretta.”.

“Il settore giovanile del Napoli è ottimo, ci sono anche altri elementi sui quali il Napoli può fare affidamento come Cioffi e Zedadka. L’importante è saperli gestire e farli anche esordire separatamente“.