Spezia, Italiano: “Futuro in una big? Non mi pongo limiti”

Vincenzo Italiano è sicuramente l’artefice principale della favola Spezia, squadra neopromossa che sta esprimendo un grandissimo calcio. L’allenatore del club ligure ha parlato del suo futuro ai microfoni di TMW Radio:

“I complimenti fanno sempre piacere, al momento il mio futuro è pensare partita dopo partita e di cercare di raggiungere la salvezza con lo Spezia. Non riesco ad immaginare il mio futuro ora, ho fatto grandi risultati partendo dalle categorie inferiori, non mi pongo limiti. Gioco dello Spezia in una big? Va fatto con intelligenza e con i tempi giusti. Quando si ragiona sul fatto di non concedere tanto all’avversario e di non farlo esprimere al meglio, serve essere coraggiosi in campo. Per ora questa strategia la usiamo per soffrire meno e per togliere certezze ai campioni delle altre squadre”.