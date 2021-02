Quote Scudetto: ora l’Inter è favorita sulla Juventus

(ANSA) – ROMA, 15 FEB – La vittoria sulla Lazio lancia l’Inter in vetta alla classifica: i nerazzurri sono primi con un punto di vantaggio sul Milan alla vigilia di un derby che si preannuncia decisivo nella corsa scudetto. Il primato permette alla squadra di Conte di fare un grande balzo avanti nelle quote scudetto degli esperti di Sisal Matchpoint: l’Inter stacca nettamente le avversarie e scende a 1.57 dal 2.25 della scorsa settimana, tenendo così a debita distanza la Juventus– che dopo la sconfitta con il Napoli perde posizioni e sale da 3.25 a quota 5.00 – e il Milan, ora a 6.00 in salita dal 4.00 della settimana scorsa.

Protagonista dell’ascesa interista è Lukaku che, con la doppietta alla Lazio aggancia Ronaldo al primo posto nella classifica cannonieri e si porta in vantaggio sul portoghese nelle quote per la vittoria: il belga è a 2.50, CR7 a 2.75. (ANSA).

Fonte: Ansa