Pedullà: “Il Napoli aveva preso Barella, poi si fermò tutto”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato un retroscena di mercato alla trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8. Il calciatore in questione è Nicolò Barella, attualmente uno dei centrocampisti italiani più forti e ricercati. Era stato scelto come sostituto di Allan, poi la trattativa si fermò, e l’estate successiva il calciatore sardo firmò per l’Inter, di cui oggi è un pilastro. Queste le dichiarazioni di Pedullà: “Il Napoli aveva definito l’acquisto di Barella. Cristiano Giuntoli mise sul tavolo una cifra pari a quaranta milioni di euro, un’enormità di denaro. La trattativa si fermò per il volere del calciatore: ‘Vi ringrazio per l’interessamento, ma non me la sento”.