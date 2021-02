Paganin a TMW: “La sconfitta della Juve fa rumore: il Napoli era in difficoltà e con molte assenze”

Antonio Paganin, ex calciatore è intervenuto a Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, per parlare del campionato italiano. le sue parole:

“Lite Agnelli-Conte? Il fervore che c’è nell’ambiente è perché molte pensano di poter vincere il campionato. Il nervosismo quindi è dettato anche da questo aspetto, anche se a mio avviso l’Inter rimane la squadra più forte”.

“Quale sconfitta fa più rumore tra Milan e Juventus? Secondo me la Juventus. Il Napoli aveva tante assenze ed era in palese difficoltà organizzativa. Lo Spezia, inoltre, ha vinto anche a Roma e Napoli. Mi piace molto la squadra ligure. Forse c’è stata una sottovalutazione dell’avversario”.