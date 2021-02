Maradona Jr: “Papà mi disse una cosa durante Inter-Juve del caso Pjanic…”

Diego Armando Maradona Junior, figlio dell’ex Pibe de Oro Diego Armando Maradona scomparso lo scorso novembre, ha svelato un retroscena al programma Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8. L’argomento è la mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juventus 2-3, partita che spianò la strada alla Juventus per la conquista del suo trentaquattresimo scudetto. Tutto a discapito del Napoli, lanciatissimo dopo il successo della giornata precedente proprio contro i bianconeri: “Su quell’immagine, voglio rivelarvi una cosa. Vidi quella partita a Dubai con papà: la Juve stava soffrendo tantissimo, lui si girò e mi disse “vedrai, ora trovano il modo di farla vincere alla fine…”. Non ci credevo, poi andò così e capii che vedeva le cose prima di me”.