La Repubblica – “Mister, siamo con te”

Ne sono state dette tante su Gattuso e sul suo Napoli nell’ultimo periodo. In particolare modo, in tanti hanno voluto far credere che la squadra non seguisse più le direttive del tecnico, ma i fatti hanno sempre detto altro. Basti pensare all’esultanza corale dopo la rete di Matteo Politano nel successo casalingo contro il Parma. Anche lo stesso Gattuso, ha ribadito più volte che se non avesse più sentito la squadra in pugno avrebbe abbandonato il timone.

L’ennesima dimostrazione di quanto il gruppo stia col tecnico è senza subbio, l’abbraccio a fine partita di tutta la squadra. Inoltre, il quotidiano Repubblica, ha evidenziato come i calciatori, attraverso i loro profili social, abbiano voluto lanciare un messaggio chiaro a tutti coloro che nutrivano dubbi sul rapporto tra squadra e tecnico. “Uniti siamo più forti“.