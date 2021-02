Il Roma – Osimhen offre diverse soluzioni offensive, rientro importante

Il ritorno da titolare per la seconda gara di Victor Osimhen fa ben sperare per gli azzurri.

Come riportato da un focus dell’edizione de Il Roma sul nigeriano, il Napoli può di nuovo usufruire della caratteristiche del nigeriano che erano tanto mancate in questi mesi di sua assenza: lancio lungo e attacco della profondità, difesa del pallone per far salire la squadra nei momenti delicati e difficili del match, si è trovato bene con Insigne trequartista e non è detto che questo sistema di gioco non possa essere riproposto nelle prossime gare. Rino gli sta dando fiducia e ora tocca a lui dimostrare il suo valore sul campo.

Avendo doti diametralmente opposte rispetto a quelle di Petagna, il nigeriano può rappresentare sia un jolly importante a gara in corso che una pedina dal fischio d’inizio per contrastare avversari più fisici e macchinosi in difesa. Osimhen serve al Napoli ed è mancato tantissimo.