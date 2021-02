Il Messaggero – “Finale di Coppa Italia a Roma, ma c’era il Maradona come alternativa”

La finale tra Atalanta e Juventus sembra essere dirottata sull’Olimpico di Roma e si dovrebbe disputare il 19 maggio alle ore 21. L’eliminazione contro gli atalantini è ormai acqua passata, ma c’è un particolare che fa aumentare i rimpianti partenopei per non aver raggiunto la finale stessa.

A svelarlo è il quotidiano Messagero: “Inizialmente, la finale non si sarebbe potuta disputare a Roma, visto che l’Olimpico avrebbe dovuto ospitare alcune gare di EURO 2020. L’impianto sarebbe servito alla UEFA dal 18 maggio, da qui l’idea di far giocare il match a San Siro, o in alternativa al Maradona di Napoli. Tuttavia, i problemi legati all’emergenza Covid non permettono di stabilire se ci sarà la possibilità di giocare con il pubblico e quindi la finale si dovrebbe disputare all’Olimpico di Roma come da tradizione. Oggi il dg della Federcalcio, Marco Brunelli, chiederà ufficialmente il vi libera alla UEFA“.