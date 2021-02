Il Mattino – Gattuso vince sul piano tattico, tutte giuste le sue mosse

Rino Gattuso ha avuto il merito di vincere sotto ogni punto di vista contro la Juventus di Andrea Pirlo.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il grande sacrificio in fase difensiva è stata la chiave del match: gli uomini di Ringhio hanno coperto tutto il campo con diversi raddoppi e ripiegamenti all’indietro dei migliori uomini di attacco; non a caso gli infortuni di Insigne e Lozano sono arrivati palesemente da uno sforzo fisico immane. I singoli hanno disputato un’ottima gara, a partire dalla solidità difensiva dimostrata da Maksimovic e Rrhamani e dalla freddezza del capitano dal dischetto.

Meret è stata una sopresa, leader silenzioso in una delle sere indubbiamente più difficile; nel finale Gattuso ha anche optato per un difensivo 4-1-4-1 per arginare lo sforzo massimo della squadra di Andrea Pirlo, in formato anteriore e alla ricerca disperata del goal.