Durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, per parlare di Alex Meret. Le sue parole:

“Meret può diventare tra i portieri più forti d’Europa. Ha bisogno però di continuità. Nella partita contro la Juventus è stato decisivo. Il ruolo di portiere è particolare, spesso magari qualcuno in allenamento è fenomeno e poi in campo soffre la partita, ma non è il caso di Meret”.