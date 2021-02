Giuffredi: “Il Napoli ha cercato un forte centrocampista in estate!”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha svelato un retroscena di mercato riguardante gli azzurri a Tmw. È ben noto l’interesse del Napoli per Jordan Veretout, centrocampista della Roma. Il procuratore ha confermato l’interesse attraverso le seguenti dichiarazioni: “Anche in estate hanno provato a prenderlo, per Gattuso e Giuntoli era una priorità, ma Fonseca gli ha subito detto che per la Roma è un giocatore indispensabile e quindi lui è rimasto. Il Napoli poteva prenderlo anche un anno prima è vero, ma in quel caso c’era una guida tecnica diversa e da quello che mi dicono Ancelotti aveva altri obiettivi, anche se a Giuntoli piaceva molto”.