Durante “Si gonfia la rete”, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, agente non solo di alcuni giocatori del Napoli, ma anche di Davide Faraoni. Le sue parole su un possibile trasferimento del calciatore in azzurro:

“Faraoni al Napoli? Non lo so, non sappiamo cosa succederà sulla panchina degli azzurri, quindi non si può programmare il mercato. Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no. Situazione prematura”.