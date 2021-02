Gazzetta – Il Napoli si inserisce per Bastoni, duello a due con l’Atalanta

Simone Bastoni sta stupendo in casa Spezia per il suo grandissimo ed inaspettato rendimento.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, le sue ottime prestazioni hanno attratto gli occhi del Napoli e dell’Atalanta in Serie A; è diventato un perno della difesa titolare di Vincenzo Italiano e il rinnovo con lo Spezia non sembra essere vicino, soprattutto dopo le sirene di due club importanti come quelli appena citati. Potrebbe essere un’occasione importante per lo sviluppo della carriera del ventiquattrenne del club ligure.

Il suo ruolo di terzino sinistro è un campo in cui il Napoli ha bisogno di cambiare ed ha cercato di farlo già nella sessione invernale: ha giocato anche da esterno alto, si può adattare quindi anche alle esigenze della squadra. Con Ghoulam in uscita, il profilo attuale di Simone Bastoni potrebbe essere monitorato e approfondito in sede di mercato estivo.