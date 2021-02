L’Europa League, attraverso il proprio profilo Twitter, ha coinvolto Alex Meret in un curioso sondaggio:

Best performance this weekend was from _______ 🌟



1⃣ Alex Meret 🧤🚫

2⃣ Jan Kuchta ⚽️⚽️

3⃣ Pierre-Emerick Aubameyang ⚽️⚽️⚽️

4⃣ Jordan Veretout ⚽️⚽️#UEL pic.twitter.com/nUL1BYbuXi— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 15, 2021