CorrMezz – L’Europa League “vale” 14 milioni e l’ingresso in Champions

Vincere l’Europa League per gli azzurri significherebbe portare a casa un trofeo che manca dagli anni di Maradona e non solo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, riempire in tal senso la bacheca partenopea avrebbe molteplici conseguenze in positivo: incassare ben 14 milioni, ottenendo il bottino pieno della competizione, riscuotere ben 3,5 milioni di euro per la partecipazione al torneo ed entrare in Champions League direttamente senza doversi classificare obbligatoriamente tra le prime quattro squadre in Serie A.

Da sempre parliamo di una competizione molto snobbata dalle squadre italiani, l’Inter ha avuto la possibilità di portarla a casa fallendo, però, in finale contro il Siviglia. Precedentemente fu la Juventus a fallire nel periodo buio dei settimi posti e antecedente alla rinascita attuale del club. Gli azzurri fallirono in Europa League con Benitez in panchina, uscendo contro il Dnipro in semifinale dopo una grande cavalcata.