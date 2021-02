CorrMezz – Al Napoli manca il fiuto del goal del Pipita Higuain

Gonzalo Higuain ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi azzurri con il record di trentasei rete segnate.

Difficile ricordare, invece, il suo futuro lontano da Napoli. Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, dopo la sua cessione la società avrebbe fatto fatica a trovare un vero attaccante bomber che lo potesse sostituire adeguatamente. Milik non ha contribuito a far dimenticare i goal del Pipita con due infortuni brutali e un istinto da bomber che non gli apparteneva in fin dei conti.

Il suo infortunio fece sbocciare Mertens nel ruolo inedito di prima punta o falso nove, gli anni passano anche per il belga e l’attuale Osimhen viene da un lungo stop. Non è stato facile, da come si vede, ereditare la pesantezza di un numero 9 unico e tecnicamente al di sopra dei standard medi di centravanti tesserati in casa Napoli. Ancora oggi, purtroppo, il ricordo di Gonzalo Higuain è troppo pesante da cancellare.