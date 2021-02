Corriere del Mezzogiorno: I precedenti con le squadre spagnole

E’ tempo di Europa, giovedì alle ore 21 i partenopei affronteranno in terra iberica il Granada nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ricorda i freschi precedenti contro le squadre spagnole. L’esordio europeo di Gattuso avvenne proprio contro il Barcellona di Messi. L’andata al San Paolo finì in pareggio per 1-1 con la rete spettacolare di Mertens. Cinque mesi dopo, nel Camp Nou deserto i blaugrana staccano il pass per i quarti, battendo gli azzurri per 3-1.

Il precedente più recente però, risale al doppio incontro nei gironi dell’attuale Europa League contro il Real Sociedad. A San Sebastián, Politano con il suo mancino regala tre punti pesantissimi in chiave qualificazione. A Fuorigrotta, le compagini festeggiano il passaggio del turno con un pareggio che accontenta tutti. Il marcatore degli azzurri fu Piotr Zielinski.