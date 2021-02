CdS – Critiche a Calvarese, possibile video per Paratici

Nelle ultime ore è spopolato sul web il video nel quale Fabio Paratici protesta in maniera insistente nei confronti del quarto uomo Calvarese dalla tribuna del “Maradona”: “Vergogna Calvarese, vergognati!… Come si fa a non ammonire, oh?”. Si è aggiunto alle proteste anche Pavel Nedved “Basta ….“.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di un video che potrebbe portare la Procura Federale ad aprire una indagine, solo nel caso in cui si verificasse la veridicità della prova, visto che si tratta di immagini private riprese da un addetto ai lavori dello stadio Maradona.