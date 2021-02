Benevento, Schiattarella: “Napoli e Roma di fila? Non abbiamo paura”

In vista del prosieguo del campionato, il centrocampista del Benevento, Pasquale Schiattarella, ha rilasciato un’intervista a TMW. Le sue parole sul Napoli:

“Affrontare Roma e Napoli di fila? Non possiamo aver paura. Guardare gli altri sarebbe un errore, l’unico pensiero è raggiungere i 40 punti. In questa stagione anche le neopromosse hanno creato problemi alle grandi, ad esempio il Milan con lo Spezia. La squadra ligure gioca un buon calcio, ha un bravo allenatore e hanno vinto anche altre gare inaspettatamente. Il Crotone, anche se ultimo in classifica, ha organizzazione e non è già retrocesso. Naturalmente tre dovranno retrocedere, a me basta che si salvi il Benevento!”.