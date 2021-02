Baiano: “È sempre colpa dell’allenatore… Gattuso sta facendo bene”

Francesco Baiano, ex giocatore tra le altre di Foggia e Fiorentina, è intervenuto al programma Stadio Aperto, in onda si Tmw Radio, dove ha parlato del momento di Gennaro Gattuso, queste le sue dichiarazioni: “Sugli allenatori c’è sempre da ridire… Faccio l’esempio di Allegri: ha stravinto, ma ogni volta che la Juve veniva sconfitta, era colpa sua. Figuriamoci in una piazza esigente come Napoli, e infatti sento giudizi crudeli. Io però non ragiono mai da tifoso. Dico che in un momento così difficile, Gattuso sta facendo cose buone. Poteva fare di più, ma così anche i giocatori… Bisogna renderci conto che sono loro a fare la differenza. E a lui ne sono mancati tanti”.