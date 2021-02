VIDEO – Chiellini dopo lo schiaffo a Rrahmani: “Alzati non fare il buffone”

Il Napoli vince 1-0 contro la Juventus grazie ad un rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Rigore guadagnato da Rrahmani, che nella mischia in area di rigore non riesce a toccare il pallone, ma a toccarlo è Giorgio Chiellini che sbraccia troppo violentemente e colpisce in pieno il difensore kosovaro sul volto. Un episodio che era sfuggito al direttore di gara poi richiamato dal VAR Valeri a rivedere. La valutazione dell’arbitro è definitiva: rigore per i partenopei.

Un episodio che nel post gara ha fatto discutere il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, che ha giudicato l’intervento del proprio difensore ‘dubbio’. A fine partita però il momento cruciale è stato analizzato da molto, e Gennaro Marino su Twitter ha pubblicato un video eloquente dove si legge perfettamente il dialogo fra Chiellini e Rrahmani.

“Dai Rrahmani alzati, non fare il buffone“, queste le parole pronunciate dal difensore che pochi minuti dopo viene anche sanzionato con un cartellino giallo per il fallo commesso. Qui il video: