Serie A – Le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta e Sampdoria-Fiorentina

Dopo la vittoria della Roma contro l’Udinese scenderanno in campo alle ore 15:00 il Cagliari contro l’Atalanta e la Sampdoria contro la Fiorentina. L’Atalanta, dopo aver eliminato il Napoli in semifinale di Coppa Italia, gioca a Cagliari, un campo molto ostico. I sardi si ritrovano nella zona retrocessione e la lotta per salvarsi diventa sempre più ardua. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAGLIARI – Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

ATALANTA – Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Sutalo, Pessina, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata

La seconda partita di questo pomeriggio è Fiorentina-Sampdoria. I toscani, nelle acque bassa della classifica, devono fare i conti con una super Sampdoria che si trova a metà classifica guidata da Ranieri. Di seguito le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Silva, Jankto; Ramirez; Keita.

FIORENTINA – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Kouamé, Vlahovic.