Mario Sconcerti, giornalista, scrive sull’edizione odierna del Corriere della Sera il suo commento su Napoli-Juventus: “Sconfitta Juve? La squadra è scossa dai cambi temi di Pirlo. Mette in risalto i giocatori meno utili come Danilo, Chiesa, e Rabiot, mentre i giocatori indispensabili perdono gioco come Ronaldo, Morata, Kulusevski e Dybala. La Juve non meritava la sconfitta ma è stata troppo morbida, sembrava una gita da campagna su una macchina costosa”.