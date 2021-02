Repubblica – Il Napoli ha dato tutto, Pirlo mescola l’alibi al sospetto

L’edizione odierna de La Repubblica si è focalizzata sulla vittoria di ieri del Napoli contro la Juventus e sulle lamentele contro l’arbitro nel post-gara di Andrea Pirlo:

“Il Napoli ha vinto con un calcio elementare, nelle condizioni in cui era non poteva proporre nulla di diverso: ha lottato, sbuffato, faticato, barcollato, sbagliato (mamma mia quanti palloni ha perso Bakayoko) ma tutto quello che aveva da dare l’ha dato. Non era molto ma è stato abbastanza. La Juve invece ha dato fondo solamente alla carica nervosa, alimentata da una partita fatta male, da un gioco un po’ stizzoso e un po’ stizzito e da una delusione pesante che ha indotto Pirlo a prendere il primo alibi a portata di mano e a mescolarlo al sospetto”.