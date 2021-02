Ounas: “Futuro al Napoli? Sono qui per aiutare il Crotone, penso solo a questo”

Adam Ounas, giocatore del Napoli in prestito al Crotone, ha segnato il suo primo gol con la maglia del Crotone contro il Sassuolo. Il calciatore ha parlato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: “La partita l’abbiamo iniziata bene poi loro hanno segnato. Peccato per il risultato. Dobbiamo salvarci e restare in A, ci crediamo considerata la classifica molto corta. Pensiamo a fare più punti possibili, poi vediamo. Mi piace questa posizione in campo, ma darò il massimo in qualsiasi posizione l’allenatore scelga. Futuro al Napoli? Sono qui per aiutare il Crotone, ora penso solo a loro”.