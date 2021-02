Moviola Gazzetta – Giusto il rigore, nessuna espulsione per Di Lorenzo

Ieri sera, dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus per 1-0 grazie ad un calcio di rigore di Lorenzo Insigne, l’allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo, ha protestato per alcune decisioni dell’arbitro Daniele Doveri, come ad esempio il fallo di Chiellini su Rrahmani che ha portato al tiro dal dischetto oppure un presunto secondo giallo ai danni di Di Lorenzo. La moviola de La Gazzetta dello Sport, però, dà torto al tecnico dei bianconeri, sostenendo che “Al 28’ del primo tempo il Napoli batte una punizione, la palla arriva a centro area dove Chiellini, per prendere posizione e difendere l’uscita di Szczesny, allarga il braccio e con la mano aperta colpisce sul volto Rrahmani. L’area è piena di giocatori, a Doveri sfugge l’impatto, ma l’arbitro viene richiamato al monitor dal Var Valeri. E dopo aver controllato le immagini giustamente Doveri concede il rigore. Un altro episodio che avrebbe potuto incidere arriva al 37’: Di Lorenzo, già ammonito per fallo su Chiesa, viene nuovamente saltato dall’esterno bianconero. Il terzino afferra Chiesa per il braccio ma senza esagerare con la trattenuta: Chiesa si ferma, Doveri non fischia nemmeno il fallo e la sua valutazione sembra corretta. Di Lorenzo riesce a frenarsi appena in tempo”.