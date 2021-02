Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Lukaku sfida Immobile, Conte può salire al primo posto

Manca poco meno di un’ora al big match di Inter-Lazio, posticipo della 22a giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo di grande forma, specie la Lazio, la quale vince addirittura da 7 partite consecutive. Dall’altra parte ci sono i nerazzurri, forti della vittoria contro la Fiorentina, che vorranno approfittare degli scivoloni di Milan e Juventus. Da pochi minuti sono state emanate le formazioni ufficiali, tra le quali spiccano i nomi imponenti di Romelu Lukaku e Ciro Immobile, tutti e due a quota 14 reti in campionato. Tra gli uomini schierati da Antonio Conte nell’undici titolare c’è anche Christian Eriksen, l’allenatore sta dimostrando di avere molta più fiducia nel danese in seguito alla rete segnata su punizione, in Coppa Italia, ai danni dei cugini milanesi.

Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi