Infortuni Napoli, non solo Ospina e Lozano: anche Insigne in dubbio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si focalizza sugli infortuni del Napoli, in vista soprattutto delle prossime partite di questo periodo: per la sfida di Granada di giovedì sera valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League sono in forte dubbio Ospina e Lozano (Clicca qui), ma non solo: anche Lorenzo Insigne ieri sera è uscito con dei problemi fisici dal campo e le sue condizioni sono da controllare in vista del prossimo match. Stamattina ci saranno degli accertamenti.