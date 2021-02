L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla vittoria del Napoli, di ieri, contro la Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, Insigne ha avuto la sua rivincita dopo il rigore sbagliato in Supercoppa trovando il centesimo gol in maglia azzurra. Come riportato dal quotidiano, ieri ha giocato da trequartista prima dietro a Osimhen e poi Petagna recuperando tanti palloni e guadagnando secondi preziosi con punizioni.