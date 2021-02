Di Marzio: “Juve due passi indietro per lo scudetto. Sono in totale disaccordo con Pirlo, il rigore è netto”

“La sconfitta di ieri del Milan mi meraviglia, ma la sconfitta della Juve in chiave scudetto pesa moltissimo. Contro lo Spezia non mi aspettavo che i rossoneri potessero perdere. La Juve ha fatto due passi indietro secondo me rispetto ai rossoneri. Io pensavo che entrasse più convinta a Napoli, invece è stata in attesa per troppo tempo. Non ho visto una Juve aggressiva come al solito. Credevo che la Juve , facendo giocare anche Morata, facesse risultato. Nel post partita non mi sono piaciute le dichiarazioni di Pirlo. Per me è un rigore nettissimo. E’ un’entrata classica di Chiellini, ad oggi con il Var è molto più controllato e mi aspettavo che ci fosse il rigore. Non mi è sembrato elegante in questa uscita Pirlo. Non condivido una virgola della sua analisi.”

Così Gianni Di Marzio a TMW Radio ha commentato la partita fra Napoli e Juventus e sulle dichiarazioni del tecnico dei bianconeri dopo la partita.