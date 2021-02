De Canio: “Contento per la vittoria del Napoli, ma c’è un rammarico”

A ‘Campania Sport‘ su Canale 21, Gigi De Canio ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus. Qui le sue parole:

“Questa è una vittoria che dà morale e porta tre punti importanti in ottica classifica. Resta però un po’ di rammarico. Penso che contro le grandi il Napoli riesce a fare grandi prestazioni, magari non belle poichè giocando ogni tre giorni è davvero difficile mantenere l’attitudine al bel gioco, con le piccole invece ha perso diversi punti. Contro i bianconeri è stata una prestazione attenta, come quelle del Napoli del primo Gattuso”.