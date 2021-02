Cr7 su Instagram: “Non abbattiamoci, pensiamo alla Champions…”

(ANSA) – TORINO, 14 FEB – “Non sarà la sconfitta ad abbatterci: alziamo la testa e pensiamo alla Champions”: così Cristiano Ronaldo, sui social, prova a guardare con ottimismo verso alle prossime gare, dopo il tonfo di Napoli e in vista della sfida di andata contro il Porto in programma mercoledì.

“Perdere così fa arrabbiare.

Guardiamo avanti e pensiamo alla Champions” scrive Leonardo Bonucci sui social. E anche Alvaro Morata punta già agli ottavi di finale della competizione internazionale: “Non è il risultato che volevamo e che meritavamo, ma lamentarsi non serve a nulla. Bisogna solo lavorare più duramente per la prossima partita, andiamo verso la Champions e dobbiamo stare più concentrati per dare il massimo”.

(ANSA).